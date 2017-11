Vodafone: nuovo primato nella sperimentazione 5G

Vodafone sta lavorando alle nuove connessioni ad alta velocità del futuro e dopo aver realizzato la prima connessione dati 5G in Italia ha ufficialmente completato la prima sperimentazione al mondo di una tecnica capace di estendere il raggio di copertura del segnale 5G che sappiamo opera nella frequenza 3.7GHz assegnata a Vodafone dal Ministero per lo Sviluppo Economico per la sperimentazione 5G.

In generale sappiamo che le bande ad alta frequenza permettono di connettere molti utenti nello stesso tempo ma diffondendo un segnale ad una distanza meno ampia alle basse frequenze. Ecco che Vodafone assieme a Huawei ha deciso di mettere in campo una soluzione unica per migliorare la copertura delle frequenze più alte. In questo caso le aziende hanno pensato non di usare una sola banda per permettere la comunicazione tra lo smartphone e la rete ma di utilizzare diverse frequenze per il download e l'uplink che sappiamo serve rispettivamente per ricevere dati da una rete e per inviare altri dati alla rete.

In questo caso Vodafone e Huawei hanno messo a confronto due diverse situazioni: nella prima la stessa banda ad alta frequenza è stata utilizzata sia per il downlink come anche per l'uplink mentre nella seconda situazione è stata usata una sola banda ad alta frequenza per il downlink ed una a bassa frequenza per l'uplink.

I risultati hanno visto un miglioramento del fattore 10 di intensità del segnale in uplink e dunque la funzionalità a doppia frequenza, denominata 3GPP che verrà standardizzata dall'ente delle standardizzazioni delle tecnologie mobili, ha permesso un miglioramento ed una conseguente estensione del segnale. Questo permetterà in futuro di aumentare la copertura ed aumentare la potenza del segnale del 5G anche nelle zone dove sarà più limitato.