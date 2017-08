Vodafone offre 1000 minuti, 1000 sms e 10GB di traffico dati a 7 ad alcuni vecchi utenti

Negli ultimi tempi le offerte da parte degli operatori per riuscire ad attirare utenti sono decisamente all'ordine del giorno. Ecco che torna attiva Vodafone con un'offerta decisamente interessante per tutti coloro che sono stati clienti dell'operatore rosso ma che ora sono attivi con altro operatore. In questo caso per alcuni selezionati da Vodafone viene proposta un'offerta decisamente interessante che prevede 1.000 minuti di chiamate verso tutti, 1.000 SMS e ben 10GB di traffico dati al costo di 7€ ogni 4 settimane.

Al momento sembra che la scelta da parte di Vodafone dei clienti sia esplicitamente random e non è chiaro a quanti sarà inviato il messaggio con la possibilità di tornare in Vodafone ed usufruire dunque dell'offerta decisamente interessante. In questo caso, oltretutto, nel testo del messaggio inviato ad alcuni utenti viene menzionata la data del 31 agosto come termine ultimo per aderire all'offerta.

Esclusivo per te, ancora una settimana per tornare in Vodafone e avere 10 Giga in 4G ad alta velocità, 1.000 minuti verso tutti e 1.000 SMS a soli 7 euro ogni 4 settimane. Cosa aspetti? Vai nei nostri negozi entro giovedì 31 agosto!

Nello specifico oltretutto si scopre che tutti coloro che vorranno aderire potranno farlo in modo semplice ed immediato ad un costo di attivazione di 3 euro oltre all'acquisto di una nuova SIM Vodafone che chiaramente varierà in base al negozio al quale ci si rivolgerà per acquistarla.