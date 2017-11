Vodafone: per il Black Friday in regalo un Samsung Galaxy A3 2017

Il Black Friday è alle porte e anche Vodafone quest'anno vuole partecipare e vuole fare un regalo ai propri clienti. Dal prossimo 22 novembre e fino al 26 novembre sarà infatti possibile acquistare uno smartphone e portarne a casa due. Sì avete capito bene perché tutti coloro che acquisteranno nei negozi Vodafone un nuovo Samsung Galaxy S8 o S8+ come anche il nuovo Galaxy Note 8 potranno ricevere gratuitamente anche un Samsung Galaxy A3 2017.

Come specificato direttamente a questo indirizzo gli smartphone possono essere acquistati a rate dai già clienti e dai nuovi clienti Vodafone a partire da 10 euro al mese. In questo caso una volta acquistato uno dei tre device in questione facenti parte della promozione sarà possibile poi ricevere anche il Samsung in regalo senza dover aggiungere alcun costo ulteriore.

Ricordiamo come i dispositivi Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 sono in grado di supportare la nuova rete 4.5G di Vodafone Italia, oggi disponibile fino a 800 Mbps nelle città di Firenze e Palermo e fino a 500 Mbps nelle città di Milano, Verona, Torino, Bologna e Napoli, per navigare al doppio della velocità del 4G. Per ogni altra informazione e per individuare anche il negozio Vodafone Store rimandiamo alla pagina dedicata.