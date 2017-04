Vodafone premia i propri clienti con il nuovo programma Happy: ecco come funziona

A partire dal 10 aprile l'operatore telefonico lancerà il programma Vodafone Happy con il quale intende "premiare i propri clienti per il tempo passato insieme". Nel nome della fidelizzazione Vodafone offrirà dei vantaggi più o meno succulenti ai clienti consumer con SIM voce, ricaricabili e abbonamento, in base alla durata del periodo in cui sono rimasti fedeli. Per partecipare è necessario registrarsi tramite l'app My Vodafone, il sito web, il numero 42626 o in negozio.

Una volta iscritto al programma ogni utente riceverà "un numero di sorrisi proporzionali agli anni trascorsi in Vodafone e alla spesa effettuata". I sorrisi accumulati potranno essere utilizzati per ricevere premi, fra cui Giga extra, video illimitati o anche prodotti e sconti. Ogni euro di spesa varrà 10 sorrisi per i nuovi clienti (meno di 3 anni con Vodafone), mentre 20 sorrisi per chi è in Vodafone da 3 a 9 anni o un massimo di 30 sorrisi per gli utenti Vodafone da oltre 10 anni.

Gli utenti che si iscriveranno al nuovo programma entro il 30 aprile riceveranno un bonus ulteriore in sorrisi: 100 per chi è in Vodafone da meno di 3 anni, e 200 e 300 sorrisi per chi invece è cliente dell'operatore rispettivamente da 3 e 10 anni. Il saldo dei sorrisi accumulati sarà visionabile in ogni momento attraverso l'app My Vodafone, o attraverso gli altri canali informativi della compagnia come il sito web o rivolgendosi in un qualsiasi negozio Vodafone.

Vodafone ha commentato: "Con il nuovo programma Vodafone conferma il suo impegno nel consolidare il rapporto di fiducia con i Clienti, attraverso iniziative concrete come le giornate di navigazione gratuita offerte regolarmente a tutti i clienti in occasioni speciali e i Giga in regalo a seconda degli anni di permanenza in Vodafone, appartenenti al programma We CARE". Dal 10 aprile l'iniziativa sarà promossa in TV con uno spot basato sulle note di Happy, cantata da Alexia.