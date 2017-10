Vodafone riattiva la Special 10GB: per alcuni clienti 1000 minuti e SMS con 10GB di dati a 10

Vodafone vuole riconquistare i suoi utenti riattivando nuovamente la Vodafone Special 10GB che appunto permetterà ad alcuni selezionati clienti passati con altri operatori di tornare in "casa" con un'offerta decisamente golosa. Ecco che al costo di 10€ ogni 4 settimane gli utenti selezionati potranno attivare la nuova Vodafone Special 10GB che comprende, come dice il nome stesso, ben 10GB di traffico dati ma anche 1000 SMS e 1000 minuti di chiamate verso tutti.

Ma a chi è rivolta l'offerta e come è possibile attivarla? Vodafone Special 10GB è attivabile solo per alcuni ex clienti selezionati che riceveranno l'invito ad aderire alla promozione se vorranno tramite un SMS direttamente da Vodafone stessa. Non solo perché anche utenti di alcuni operatori virtuali che effettueranno la portabilità (PosteMobile, LycaMobile, FastWeb Mobile, KenaMobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1Mobile, Ringo Mobile, NoiTel Mobile, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, SimPiù Digitel Italia, Daily Telecom, Digi Mobile Full) potranno usufruire della nuova Vodafone Special 10GB sempre però su selezione dello stesso operatore rosso.

Per quanto riguarda l'attivazione il costo risulta essere di 5€ che dovrà essere sommato poi a quello per l'acquisto di una SIM Vodafone. Una volta ricevuto l'SMS dall'operatore come utente selezionato quest'ultimo potrà recarsi direttamente in un punto vendita Vodafone entro il 31 ottobre 2017 per attivare la promozione.

Da ricordare come il bundle di minuti, sms e MB inclusi nell’opzione non utilizzati al termine del periodo di 28 giorni non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. In caso di esaurimento dei minuti e degli sms inclusi nell’opzione disponibili ogni 28 giorni si applicheranno le tariffe previste dal profilo base o da eventuali promozioni attive sull’utenza. Non è possibile utilizzare il bundle disponibile con un credito principale esaurito.