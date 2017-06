Vodafone Shake Limited Edition: in arrivo nuove offerte per i giovani ''under 30''

Vodafone Shake Limited Edition è la nuova offerta per l'estate per tutti i giovani sotto i 30 anni che vogliono tornare in Vodafone provenendo da altri operatori. Un piano ricaricabile studiato appositamente per tutti quegli adolescenti che hanno esigenza di navigare su internet e sui social network spendendo però poco. Ecco che Shake Limited Edition potrebbe fare proprio al caso loro visto che al costo di 9€ ogni 4 settimane propone 300 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS e ben 5GB di traffico dati anche su rete LTE/4G su tutto il territorio italiano. Da non sottovalutare il fatto che l'offerta riguarda anche tutti gli utenti che sono già in possesso della Vodafone Shake e che dunque potranno vedersi rimodulare il piano positivamente senza alcun costo aggiuntivo.

Sappiamo che il nome dell'offerta non è stato scelto a caso da Vodafone. Shake infatti permette di rimodulare l'intera offerta in base alle esigenze effettive dell'utente andando ad aumentare minuti, SMS o traffico dati in modo da poter essere sempre attivi nei social network o magari anche nei confronti degli amici o lavorativamente. In questo caso, senza alcun costo di modifica, sarà possibile recarsi nella sezione "shake" dell'applicazione My Vodafone dell'operatore e modificare a proprio piacimento i parametri dell'offerta. Nello specifico avremo:

Shake 100 minuti : permette di aggiungere 100 minuti di chiamate verso tutti a 1€ ogni 4 settimane.

Shake 100 SMS: permette di aggiungere 100 SMS a 1€ ogni 4 settimane.

Shake 500 MB: permette di avere 500 MB di dati su rete 4G a 1€ ogni 4 settimane.

Shake 2 GB Social: permette di avere 2 GB di dati su rete 4G a 2€ ogni 4 settimane navigando sui social network, come Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Pinterest e Tumblr senza erodere traffico dati dell'offerta originaria.

Shake 2 GB Music: permette 2 GB di dati su rete 4G a 1€ ogni 4 settimane per ascoltare la musica preferita in streaming senza consumare dati dell'offerta originaria. Per servizi di streaming si intendono Spotify, Deezer Music, SoundCloud ma anche Radio Deejay, RTL 102.5, Radio 105, Radio Italia, RDS e R101.

Shake 3 GB Video: permette 3 GB di dati su rete 4G a 3€ ogni 4 settimane per poter vedere video, film e serie TV in streaming senza erodere il traffico dell'offerta originaria. Sono compatibili con l'offerta lo streaming su YouTube, Netflix, Now TV e Chili.

Per quanto riguarda i costi di attivazione della nuova Shake Limited Edition di Vodafone, gli utenti dovranno pagare 3€ invece di 15€ se manterranno la SIM per almeno 24 mesi in Vodafone.