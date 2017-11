Vodafone Special 20GB: 1000 minuti, 1000 sms, 20 Giga in 4G a 10 euro ogni 4 settimane

Le indiscrezioni parlano di una nuova "stuzzicante" offerta realizzata da Vodafone che permetterà agli ex clienti di tornare in Vodafone con la nuova Special 20GB che già dal nome vi permetterà di capire essere decisamente interessante lato offerta dati internet. Sì, perché tutti coloro che saranno raggiunti da un SMS di Vodafone potranno attivare la Vodafone Special 20GB al prezzo di soli 10€ ogni 4 settimane ed usufruire di 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS verso tutti ma soprattutto 20GB di traffico dati in rete 4G. Il nuovo utente non dovrà fare altro che recarsi entro il 13 novembre dal momento della ricezione dell'SMS di Vodafone in uno dei centri vendita dell'operatore e richiedere la portabilità dal proprio numero sul quale è giunto appunto il messaggio.

Quindi l'offerta Vodafone winback prevede nello specifico al costo di 10€ ogni 4 settimane:

1.000 minuti di chiamate verso tutti

1.000 SMS verso tutti

20GB di traffico dati su rete 4G

I clienti coinvolti salvo proroghe dunque potranno attivare l'offerta comprensiva di portabilità direttamente in un negozio Vodafone e il costo di attivazione risulterà di 5 euro oltre al costo della SIM nuova. Purtroppo chiunque non riceva il messaggio selettivo di Vodafone non potrà attivare la promozione in nessun modo neppure espressamente chiedendola in negozio o all'operatore.

Ricordiamo come il piano della SIM che verrà posto sulla nuova portabilità è Vodafone 19, che costa 49 centesimi di euro alla settimana. In automatico sarà attivata la promozione Sunday Welcome Edition che offre minuti illimitati verso tutti e 2 Giga in 4G gratis ogni domenica per 1 anno dall’attivazione. E’ possibile cambiare piano tariffario in qualsiasi momento tramite l'applicazione My Vodafone ma anche tramite i centri Vodafone.