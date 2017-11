Vodafone Special 20GB a 10: fino al 21 novembre attivabile per alcuni clienti

Vodafone ha deciso di prorogare per alcuni ex clienti l'offerta promozionale Vodafone Special 20GB che permetterà di ottenere 1.000 minuti di chiamate verso tutti, sia su numeri fissi che mobile, ma soprattutto 20GB di traffico internet su rete 4G ad alta velocità il tutto ad un prezzo di 10€ ogni 4 settimane (almeno fino a quando l'operatore modificherà tale scadenza). L'offerta Vodafone si attiverà solo per alcuni clienti i quali hanno lasciato il consenso commerciale e riceveranno quindi l'SMS informativo dell'operatore per la loro portabilità con l'offerta Vodafone Special 20GB.

I clienti che dunque riceveranno il messaggio dall'operatore potranno recarsi in un qualsiasi negozio Vodafone ed attivare l'offerta ricaricabile con un costo di attivazione pari a 5€ oltre al costo della SIM che potrebbe variare da punto vendita a punto vendita tra i 10€ con 5€ di credito oppure 20€ con 15€ di credito. L'utente dovrà obbligatoriamente realizzare la portabilità a Vodafone sul numero sul quale ha ricevuto il messaggio dell'offerta e chiaramente se non si riceve alcun messaggio non sarà possibile attivare tale offerta.

Al momento dell'attivazione della SIM l'utente otterrà il piano base Vodafone 19 che costerà 19 centesimi di euro alla settimana. In automatico sarà anche attivata la promozione Sunday Welcome Edition che offrirà anche minuti illimitati verso tutti e 2GB di traffico dati in 4G ogni domenica per 1 anno dall'attivazione. In qualunque momento è comunque possibile cambiare piano base in Vodafone 25 che non prevede un canone settimanale ma prevede una tariffazione di 25 centesimi di euro al minuto verso tutti con scatti anticipati di 60 secondi ed uno scatto alla risposta di 20 centesimi di euro oltre ad SMS a 29 centesimi di euro.

Ricordiamo anche che nel momento dell'attivazione della Vodafone Special si attiverà anche il servizio extrasoglia 1GB di riserva. Questo permetterà di continuare a navigare anche con i Giga esauriti a 2 Euro ogni 200MB fino ad 1GB. Non solo sarà attivata anche Rete Sicura gratuitamente per i primi 3 rinnovi e poi a 1 Euro ogni 4 settimane come anche l'opzione Roaming per quei paesi che non prevedono le nuove direttive del Roaming Zero.