Vodafone Special 7GB con 7GB di traffico a 7 torna attivabile. Ecco come poterla richiedere

Vodafone permetterà a tutti gli utenti nuovi in arrivo da operatori virtuali di attivare la nuova offerta Vodafone Special 7GB che al costo di 7€ ogni 4 settimane includerà 1000 minuti di chiamate verso tutti, 1000 SMS verso tutti ma anche e soprattutto 7GB di traffico dati senza alcuna soglia settimanale. Un'offerta decisamente interessante che Vodafone aveva già attivato altre volte e che ora ha voluto riproporre per catturare l'attenzione degli utenti di altri operatori i quali potranno, salvo proroghe, attivarla entro il prossimo 31 ottobre.

La nuova Vodafone Special 7GB è attivabile solo se si riceve l'SMS da parte di Vodafone o se si proviene da alcuni operatori Virtuali come PosteMobile, LycaMobile, FastWeb Mobile, KenaMobile, Digi Italy, Erg Mobile, 1Mobile, Ringo Mobile, NoiTel Mobile, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, SimPiù Digitel Italia, Daily Telecom, Digi Mobile Full. In tutti questi casi l'utente potrà effettuare l'attivazione con una spesa di 5€ oltre al costo della SIM nuova.

Ricevuto l'SMS da parte dell'operatore rosso comunque per iniziativa propria in caso di provenienza da operatori virtuali, gli utenti potranno recarsi in uno qualsiasi dei Vodafone Store o Vodafone Point aderenti e chiedere la portabilità o l'attivazione nuova della Vodafone Special 7GB.

L'offerta Vodafone Special 7GB include:

1.000 minuti di chiamate verso tutti

1.000 SMS verso tutti

7GB di traffico dati su rete 4G

Ricordiamo per chiarezza che il bundle di minuti, SMS e GB inclusi nell’opzione non utilizzati al termine del periodo di 28 giorni non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo successivo. In caso di esaurimento dei minuti e degli SMS inclusi nell’opzione disponibili ogni 28 giorni si applicheranno le tariffe previste dal profilo base o da eventuali promozioni attive sull’utenza. Non è possibile utilizzare il bundle disponibile con un credito principale esaurito. Ogni utente può verificare la quantità dei contenuti del bundle chiamando il numero gratuito 190 dalla propria sim ricaricabile Vodafone o accedendo all’Area Fai da Te del sito Vodafone.it o tramite APP My Vodafone.