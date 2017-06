Vodafone Summer Pack: in arrivo le nuove offerte dell'operatore per l'estate

L'estate si avvicina e dopo aver visto TIM che ha ufficializzato due nuove offerte per i propri utenti che potranno utilizzare tanti gigabyte anche durante le vacanze, ecco che sono in arrivo anche per Vodafone altrettante offerte pronte per essere acquistate dagli utenti che anche in ferie non vogliono staccarsi da internet. In questo caso tali offerte non sono ancora state rese ufficiali dall'operatore ma sembra che lo saranno a breve. Parliamo di tre diversi "Summer Pack" ossia pacchetti da acquistare o attivare tramite i quali gli utenti potranno usufruire addirittura di un modem 4G WiFi per connettere i propri dispositivi. Le offerte si chiameranno rispettivamente Summer Pack Giga In&Out, Summer Pack Giga Internet e infine Summer Pack Total Giga.

Summer Pack Giga In&Out permette di ottenere 10GB di traffico dati in 4G LTE al costo di 39 Euro comprensivo del modem WiFi . Questo costo iniziale prevede un solo rinnovo mentre i successivi costeranno 12 Euro ogni 4 settimane o 28 giorni che dir si voglia.

permette di ottenere comprensivo del . Questo costo iniziale prevede un solo rinnovo mentre i successivi costeranno 12 Euro ogni 4 settimane o 28 giorni che dir si voglia. Summer Pack Giga Internet permette di avere 5GB di traffico dati in 4G LTE al costo di 49 Euro comprensivo del modem WiFi con la possibilità di avere 3 rinnovi compresi nel prezzo. Dopo questi il canone prevede un costo di 10 Euro ogni 4 settimane.

comprensivo del con la possibilità di avere 3 rinnovi compresi nel prezzo. Dopo questi il canone prevede un costo di 10 Euro ogni 4 settimane. Summer Pack Total Giga permette di avere 30GB di traffico dati in 4G LTE più ulteriori 30GB nelle ore notturne al costo di 59 Euro comprensivo del modem WiFi. Questo costo iniziale prevede un solo rinnovo al termine del quale l'offerta verrà rinnovata ad un costo di 35 Euro ogni 4 settimane.

Summer Pack Giga In&Out dovrebbe essere consentito solamente per gli utenti nuovi che arrivano in Vodafone per la prima volta o comunque che vogliono acquistare una nuova SIM. Il Summer Pack Giga Internet invece viene consentito solo per gli utenti con ricaricabile ed infine il Summer Pack Total Giga non avrà alcun vincolo. Oltretutto Vodafone permette anche di attivare tre mesi di Rete Sicura che prevede i primi tre rinnovi gratuiti mentre successivamente l'opzione permetterà di navigare sicuri sul web ma al costo di un euro ogni 4 settimane. Al momento come detto Vodafone non ha ancora ufficializzato le offerte anche se le stesse sembra che potranno essere attivate fino al prossimo 31 luglio 2017.