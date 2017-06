Vodafone ufficializza Pass: le offerte per navigare senza consumare Giga

Vodafone ufficializza le sue nuove offerte per l'estate garantendo per la prima volta un portafoglio di opzioni che permetteranno di navigare senza consumare Giga. Sì, perché le nuove opzioni Vodafone Pass permetteranno agli utenti di ascoltare musica in streaming, di vedere video multimediali ma anche di messaggiare con i propri amici senza però consumare il traffico dati dei personali piani. Tutto questo grazie a Vodafone Pass "Social&Chat" ma anche a Vodafone Pass "Video" e Vodafone Pass "Music" che vediamo nello specifico in questo articolo.

Vodafone Pass "Social & Chat"

Con questa nuova opzione tutti gli utenti Vodafone potranno per 8 settimane navigare, condividere e pubblicare tutto quello che vorranno senza doversi preoccupare di consumare traffico dati dei propri profili di cui sono già in possesso. Sì, perché la promozione dell'operatore rosso permetterà di usare Facebook, Instagram, Snapchat ma anche WhatsApp, Telegram, iMessage, Twitter o anche Skype senza limiti e soprattutto senza erodere il credito dei propri piani. Oltretutto Vodafone Pass "Social & Chat" viene proposta da Vodafone modo del tutto gratuito per un periodo di 8 settimane al termine del quale si rinnoverà al costo di 5 Euro ogni 4 settimane o potrà essere semplicemente disattivata.

Vodafone Pass "Video"

Per tutti coloro che invece amano guardare video o magari anche serie TV in streaming, Vodafone, ha pensato anche a loro. In questo caso attivando l'opzione Vodafone Pass "Video" gli utenti potranno al costo di 10 Euro ogni 4 settimane vedere ogni tipo di contenuto multimediale in streaming senza consumare traffico dati. Chiaramente per permettere la massima qualità del servizio, i video saranno disponibili in formati ottimizzati per la visione sullo smartphone. Da non dimenticare la possibilità, per tutti coloro che attivano la Pass "Video" di avere inclusa nella promozione anche Vodafone TV che altro non è che la piattaforma lanciata da Vodafone per la visione di migliaia di contenuti on demand e della TV tradizionale.

Vodafone Pass "Music"

Dopo i social e i video non poteva mancare nelle opzioni di Vodafone anche la Pass "Music" ossia la promozione dedicata esclusivamente per gli amanti della musica in streaming. In questo caso Vodafone propone in offerta a 3 Euro ogni quattro settimane la possibilità di ascoltare le proprie playlist o i propri album in streaming senza consumare traffico dati del proprio piano mensile. In questo caso grazie ad una partnership con TIDAL i clienti potranno ottenere 6 mesi di Tidal HiFi con più di 48 milioni di canzoni audio in qualità CD. Oltretutto i clienti potranno accedere a contenuti esclusivi dei loro artisti preferiti e partecipare attivamente ad eventi live esclusivi.

Tutte le nuove opzioni Vodafone Pass sono valide in Italia per tutti i clienti che posseggono un'offerta dati attiva. Possono essere attivate direttamente tramite l'applicazione ufficiale My Vodafone o anche nei negozi fisici Vodafone o direttamente nel portale web di vodafone.it nella sezione Fai da te. Per ulteriori informazioni potete visionare i dettagli sul portale di Vodafone.