Vodafone VOXI: ecco il primo operatore virtuale dell'azienda. Per ora solo in UK

E' la nuova frontiera degli operatori telefonici quella di creare delle offerte virtuali. In questo caso a farlo per la prima volta è Vodafone che con il suo nuovo servizio VOXI è pronta a sbarcare nel Regno Unito con il nuovo marchio Vei, creato lo scorso marzo, e che permetterà di ottenere offerte più vantaggiose a discapito di quelle degli operatori reali. Una diversificazione delle offerte che chiaramente già realizza ma che di certo potranno ottenere un abbassamento dei prezzi grazie all'utilizzo dell'online e dunque nessun tipo di assistenza fisica.

VOXI vuole conquistare il mondo dei giovani e per questo viene esclusivamente dedicata ai futuri clienti con età compresa tra 16 e 24 anni. Chiaramente per riuscire a catturare l'attenzione di questo pubblico giovane si utilizzeranno fortemente i social network come Facebook, Twitter ma anche Instagram e altro in modo tale da indirizzare proprio verso queste piattaforme le offerte migliori inerenti ii traffico dati che risulteranno incluse in modo illimitato.

"Abbiamo lavorato con centinaia di persone sotto i 25 anni e li abbiamo davvero ascoltati”, ha spiegato Daniel Lambrou, responsabile del progetto Voxi. “Sono una generazione stanca di essere stereotipata e chiacchierata, piuttosto che ascoltata. Abbiamo creato VOXI, una nuova rete mobile trasparente che offre ai giovani una piattaforma per connettersi alle cose che contano, qualsiasi esse siano”.

Nel dettaglio l'offerta di VOXI prevede appunto per i giovani in quel range di età di poter sfruttare due diverse opzioni che prevedono tutte minuti illimitati e SMS illimitati oltre a 2GB o 15GB di traffico dati. In questo caso VOXI chiederà 10 sterline al mese (circa 11€) per la versione base. Un prezzo interessante che di sicuro attirerà l'attenzione dei giovani che sappiamo avere la necessità proprio di navigare sui social e dunque di non doversi preoccupare di avere limiti in tal senso.

Chiaramente non vi sono altre informazioni in merito alla possibilità che VOXI arrivi in Italia o in altri paesi del mondo. Di certo però se in azienda si è deciso di esplorare il mondo degli operatori virtuali chissà che tali proposte non possano approdare anche nel nostro paese visto soprattutto che la concorrenza è già bella scalpitante.