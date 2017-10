WiFi4EU, via libera del Parlamento Europeo: WiFi gratis in 6000 località pubbliche in Europa

Il Parlamento Europeo ha ufficialmente dato il via allo stanziamento dei fondi per il progetto WiFi4EU: 120 milioni di euro che dovranno essere spartiti tra vari enti locali per installare reti WiFi pubbliche al servizio dei cittadini.

Gli enti locali dovranno presentare le proprie proposte entro la fine dell'anno; l'idea alla base del progetto è di rendere disponibile il WiFi in luoghi come le biblioteche o le piazze in località dove ora non sono presenti reti WiFi pubbliche o in cui la connettività è comunque scarsa, sia per quanto riguarda le linee fisse che quelle mobili.

Secondo Mariya Gabriel, commissaria per l'Economia e la Società Digitali presso la Commissione Europea, si tratta di "un passo in avanti concreto per fornire risultati a tutti i cittadini dell'Unione Europea". Questo è un primo passo per il progetto WiFi4EU che sarà seguito da ulteriori stadi; con una connettività sempre più diffusa e capillare, tutti i cittadini europei potranno beneficiare di connessioni veloci e gratuite dovunque si trovino - in aggiunta al roaming gratuito.

Come riportato da Mobile World Live, il programma potrebbe portare maggiore sviluppo in aree attualmente senza connettività stabile o di qualità, soprattutto per quelle comunità che non riescono a far fronte ai costi di installazione di fibra ottica.