Wind anticipa tutti: dal 24 aprile roaming gratuito in tutta Europa

Wind è il primo operatore telefonico italiano a rispettare le nuove normative per il roaming in Europa, consentendo ai propri clienti di usare la propria tariffa e le proprie opzioni sia in Italia che negli altri paesi dell'UE e dell'EEA senza costi aggiuntivi. Gli altri operatori dovranno adeguarsi secondo le direttive imposte dall'UE a partire dal 15 giugno prossimo, ma Wind ha deciso di anticipare tutti offrendo questa possibilità ai propri utenti con alcuni mesi di vantaggio.

Sul sito ufficiale della compagnia si legge: "Wind ha deciso di anticipare i benefici economici per gli utenti a partire dal 24 Aprile 2017 con la sola eccezione delle opzioni della famiglia Call your Country e Tourist Pass e delle promozioni gratuite che includono servizi dati nazionali". Wind sottolinea inoltre che "in caso di offerte nazionali con traffico voce SMS e dati incluso, queste potranno essere utilizzate indistintamente sia in Italia sia in Unione Europea".

In caso di offerta a consumo si applicano i seguenti limiti: 0,23 € al minuto per le chiamate; 0,07 € per SMS inviato, 0,24 € per ogni megabyte di traffico consumato. In via promozionale, per le offerte a consumo e sino a nuova comunicazione, in Unione Europea si applicano invece i seguenti valori unitari massimi: 0,08 € al minuto per le chiamate voce e 0,07 € per gli SMS per le ricaricabili; 0,17 € al minuto per le chiamate voce, 0,07 € per gli SMS e 0,10 € per ogni megabyte di dati consumato.

Dopo il 24 aprile con Wind non si pagheranno le chiamate ricevute in Europa e la tariffazione voce sarà misurata al secondo dopo un addebito anticipato per i primi 30 secondi di conversazione. Il traffico viene tariffato a singoli Kb. Non sono invece valide in UE le promozioni gratuite che includono servizi dati nazionali, fra cui: GIGA per Te; GIGA Ricarica; Welcome GIGA; 100 Mega Bonus; Promo GIGA Smart; 1 GIGA Powered; Internet Box; Porta i tuoi amici; 50 GIGA; 20 GIGA Powered Magnum, 1 GIGA Under 30; 3 GIGA GRATIS; 20 GIGA Powered; Internet 500 Mega; Promo MNP 1 GIGA; Smartphone Box 1GIGA; GIGA Bonus; Internet 1 Mese Gratis.

I paesi in cui sono valide le nuove direttive sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro (esclusa la repubblica Turca di Cipro del Nord) Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

La società precisa infine:

"L'utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali nonché per garantire la sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso. Eventuali utilizzi inappropriati comporteranno l’applicazione dei sovrapprezzi previsti e delle ulteriori misure a tutela dell’operatore previste dalla normativa. Dettagli circa le politiche di uso corretto e le modalità di applicazione dell’eventuale sovrapprezzo saranno tempestivamente resi disponibili alla clientela".