Wind cambia il costo di Ricarica SMS. Da oggi 99 cent per ogni transizione

Cambiamenti per gli utenti Wind che da oggi potranno continuare ad usufruire della funzionalità Ricarica SMS ma con un costo diverso rispetto a quanto pagato fino ad oggi. Sì, perché Wind ha deciso di cambiare le tariffe e di porre un costo fisso pari a 99 centesimi di euro per ogni transazione e non più il 5% di commissioni in base alla ricarica effettuata. Un cambiamento importante per chi è abituato ad usufruire di questo servizio che Wind ha comunque deciso di mantenere visto che gli utenti sembrano usufruirne ancora in caso di necessità.

Il servizio Ricarica SMS permette, in poche parole, di trasferire una certa somma di credito telefonico da un cliente Wind ad un altro. In tal caso il tutto avviene in modo semplice ed immediato tramite un SMS. Gli importi possono variare ed essere da 2€, da 4€ o anche da 6€ e saranno gratuiti per chi riceverà appunto il credito mentre per chi deciderà di "donare" la ricarica da oggi dovrà pagare 99 centesimi di euro più chiaramente la cifra di credito inviata.

A livello pratico il numero dedicato a tale servizio è il 4243 al quale dovrà essere inviato un SMS con il numero del telefono della persona a cui si vorrà ricaricare il credito lasciando uno spazio e indicando l'importo da ricaricare con su scritto 2, 4 o 6 rispettivamente per 2, 4 o 6 euro. Ad esempio:

numero destinatario + spazio + 2

numero destinatario + spazio + 4

numero destinatario + spazio + 6

Ricordiamo anche che il cliente che effettua il trasferimento, riceve un messaggio da Wind 4243 con l'esito della transazione. Se l'operazione va a buon fine, viene inviato un SMS anche al cliente che ha ricevuto il credito. Se nel testo dell'SMS inviato al 4243 è indicato solo il numero di telefono del destinatario, l'importo trasferito sarà di 2 euro. Il cliente che effettua il trasferimento deve disporre di un credito minimo pari a 6 euro per il taglio da 2 euro e 8 euro per i tagli da 4 e da 6 euro. Il cliente può effettuare massimo 5 trasferimenti con esito positivo al giorno per un massimo di 10 al mese. Ricarica SMS è disponibile anche da/all'Estero. Per ulteriori informazioni ecco la pagina dell'operatore sulla Ricarica SMS.