Wind: ecco come attivare Wind Smart 7 Gold Limited Edition con 10 Giga in 4G a soli 7 Euro

Wind permetterà agli utenti provenienti da altri operatori o anche a nuovi clienti di attivare la nuova Wind Smart 7 Gold Limited Edition la quale al solo costo di 7€ ogni 4 settimane permetterà agli utenti di ricevere la bellezza di 1000 minuti di chiamate verso tutti sia su rete mobile che su rete fissa nazionale quindi anche 10GB di traffico dati a 2G/3G/4G. Un'offerta decisamente interessante che di certo potrà invogliare molti utenti che vogliono cambiare operatore in cerca di molti GB di traffico dati non spendendo una fortuna.

Come attivare la Wind Smart 7 Gold Limited Edition? La procedura è decisamente semplice visto che gli utenti provenienti da altri operatori o anche chi vuole attivare una nuova SIM potrà chiedere la prenotazione dell'offerta direttamente nel portale specifico di Wind a questo indirizzo e dunque solo in maniera online e con spedizione a domicilio potranno ricevere la SIM e dunque l'attivazione.

Il tutto in maniera completamente gratuita per quanto concerne le spese di spedizione e al momento fino al prossimo 19 novembre salvo proroghe successive. Interessante il fatto che una volta attivata l'offerta ad edizione limitata il cliente potrà attivare anche ulteriori opzioni come avere 200 SMS in più al prezzo di 1€ ogni 4 settimane. Non solo perché si potranno aggiungere anche i minuti illimitati al costo di 5€ ogni 4 settimane senza costi aggiuntivi.

Riepilogando la nuova Wind Smart 7 Gold Limited Edition prevede al prezzo di 7€:

1000 minuti di chiamate verso tutti

di chiamate verso tutti 10GB di traffico dati fino a 4G

di traffico dati fino a 4G +200 SMS con 1€ ogni 4 settimane

con ogni 4 settimane +minuti illimitati verso tutti con 5€ ogni 4 settimane

Per l'attivazione della nuova offerta gli utenti dovranno pagare 8€ mentre pagheranno 18€ se dovessero cambiare operatore prima di 24 mesi. Il costo di una nuova sim Wind è di 10 euro con 1 euro di traffico incluso e sarà obbligatorio acquistare anche una ricarica del valore di 15 euro per coprire il costo di attivazione dell’offerta e del primo rinnovo anticipato. Quindi il costo iniziale totale sarà di 25 euro. Alla consegna della SIM il cliente Wind dovrà firmare il contratto e fornire una copia fronte o retro del suo documento d’identità indicato al momento della richiesta. Sarà chiaramente necessaria la presenza dell’intestatario della nuova SIM. Entro 48 ore dalla consegna, la SIM sarà attiva con l’offerta scelta.