Wind Home Infostrada: ecco la Fibra a 1Gbps a casa e 50GB in mobilità dal 24 settembre

La nuova offerta di WindTre per la casa si chiama Wind Home Infostrada e permetterà a chiunque decida di attivarla per la propria rete telefonica fissa o mobile di navigare con la fibra ad una velocità di 1Gbps e di aggiungere addirittura 50 GB di traffico dati mobile in velocità Full Speed.

Nel dettaglio possiamo osservare direttamente dal portale dell'operatore come il costo dell’offerta risulti essere di 19,90 euro da pagare ogni 4 settimane anche se il conto sarà emesso ogni 8 settimane, e i clienti Wind Ricaricabile e Wind Magnum da più di un anno potranno beneficiare di un blocco dello stesso, mentre a partire dal 13° rinnovo il costo salirà a 29,90 euro.

In questo caso Wind Home Infostrada potrà essere attivata assieme a Wind Home Magnum che, al costo di 10 euro ogni 4 settimane e con chiamate illimitate, consentirà di condividere i 50GB con il proprio smartphone (fino ad un massimo di tre SIM attive sullo stesso conto telefonico). Il tutto potrà essere effettuato con un costo pari a zero per quanto riguarda l'attivazione e oltretutto Wind ricorda che, una volta terminati i 50GB, si continuerà a navigare gratuitamente ad una velocità di 128kbps.

L'offerta Wind Home Magnum e Wind Home Infostrada potrà essere attivata gratuitamente entro il 24 settembre 2017 e tutti coloro che volessero ottenere informazioni in merito all'offerta e ai suoi dettagli specifici possono farlo direttamente a questa pagina nel portale di WindTre dove oltretutto potranno verificare anche se vi è la disponibilità della Fibra ad 1 Gbps nella loro abitazione.