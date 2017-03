Wind regala 3GB di internet per la festa del Papà: come attivare la promozione

Continuano le offerte degli operatori telefonici al fine di catturare e fidelizzare i propri clienti. Ogni occasione è quella buona per regalare bundle di traffico internet, caratteristica che con il diffondersi degli smartphone sta diventando sempre più gettonata sia dai più giovani, che dai meno giovani. L'ultima offerta che segnaliamo è quella di Wind in occasione della festa del Papà, con un bundle di 3GB di internet da spendere in sette giorni dalla sua prima attivazione.

Wind offre 3 Giga Gratis per una settimana con una particolare clausola. L'opzione è attivabile da tutti i clienti Wind con un'offerta per Ricaricabile entro il 19 marzo 2017, ma solo attraverso i punti di rivendita della società. L'utente non può attivarla semplicemente stando seduto in poltrona, o in giro, con il proprio smartphone, ma deve recarsi in un negozio Wind e chiedere assistenza a chi di dovere in negozio. Una clausola spesso non presente in altre promozioni simili.

I 3 Giga sono utilizzabili entro i 7 giorni dalla data di attivazione e, superata la soglia, si continuerà a navigare senza costi aggiuntivi con una velocità ridotta ad un massimo di 32kbps. Il consumo di dati può essere consultato in ogni momento attraverso l'app Veon, dall'Area Clienti Wind del sito ufficiale, oppure con un SMS inviato al 4155 con testo DATI. Il traffico incluso nella promozione non concorre al raggiungimento di soglie o bonus legati ad altre offerte.

Il traffico internet è valido solo ed esclusivamente per le connessioni effettuate entro i confini italiani e sotto copertura 4G LTE, HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS, ad esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da punto di accesso blackberry.net. Per navigare da BlackBerry, leggiamo sul sito ufficiale, è necessario attivare l'opzione BlackBerry No Stop, ad eccezione degli ultimi modelli con sistema operativo BB10, per i quali è valido il traffico internet del bundle.

Per attivare la promozione bisogna naturalmente disporre di credito residuo sulla propria SIM Wind e recarsi in uno dei negozi Wind presenti in zona.