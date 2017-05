Wind regala 3GB per la Festa della Mamma: come attivarli

In politica si dice par condicio, ed è la situazione che viviamo soprattutto prima di ogni elezione importante in cui ogni candidato deve ottenere le stesse possibilità di accesso ai sistemi mediatici di massa. E questo avviene anche con l'ultima promozione di Wind, che a marzo offriva 3GB per celebrare la festa del papà e adesso offre la stessa soglia dati per celebrare la festa della mamma. Come avveniva qualche mese fa il bundle dati può essere sfruttato per una settimana.

Cambiano le opzioni di accesso: in quel caso infatti bisognava recarsi in un negozio Wind, mentre adesso si può attivare stando comodamente seduti in poltrona, o in giro con il proprio smartphone. Al momento in cui scriviamo, sottolinea Tariffando.it, è possibile attivare l'offerta di Wind solo se si riceve il messaggio che l'operatore sta inviando ai propri utenti. Rispondendo all'SMS inviato dal 40400 con il testo MAMMA SI sarà possibile attivare l'offerta fino al prossimo 15 maggio.

Il messaggio riporta testualmente: "Per festeggiare insieme la Festa della Mamma, ti regaliamo 3 GIGA gratis in aggiunta alla tua offerta che potrai utilizzare in 7 giorni, incluso quello di attivazione! Rispondi a questo SMS scrivendo MAMMA SI entro 15/05. L’offerta si disattiverà senza costi dopo 7gg". Dall'effettiva attivazione dell'offerta l'utente avrà a disposizione 3GB di internet da consumare in 7 giorni, incluso il primo giorno in cui si attiva il traffico aggiuntivo.