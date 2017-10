Wind Smart 5 Start e Smart 7 Platinum: ecco le nuove offerte con 15 e 30GB di dati

Wind vuole conquistare quanti più clienti possibile e per farlo ha deciso di mettere in campo non una ma ben due offerte per il mobile capaci di rendere più facile e soprattutto più conveniente navigare in internet o anche chiamare tutti tramite smartphone. Ecco dunque le nuove offerte Wind Smart 5 Start e Smart 7 Platinum capaci di far ottenere a tutti coloro che potranno attivarle fino a 30GB di traffico dati.

La Wind Smart 7 Platinum, l'offerta sicuramente più interessante, permette a tutti gli utenti provenienti da TIM o da un qualsiasi operatore virtuale (escluso Poste Mobile) di ottenere la bellezza di 1000 minuti di chiamate verso tutti e 30GB di traffico dati al prezzo di 7€ ogni 4 settimane. Offerta decisamente interessante per tutti coloro che hanno il bisogno di avere a dispozione molti dati per la navigazione in mobilità.

In questo caso gli interessati per attivare la promozione dovranno recarsi in uno qualsiasi dei punti vendita Wind e richiedere appunto l'attivazione della nuova Wind Smart 7 Platinum. Da non dimenticare che la nuova offerta richiede il pagamento di 14 Euro i quali diverranno 24€ nel caso in cui l'utente decidesse di disattivare la promozione e dunque la SIM prima di 24 mesi. Inoltre ribadiamo che solo gli utenti provenienti da TIM o da altri operatori virtuali, escluso Poste Mobile, potranno avere l'opportunità di attivare la promozione.

Non è tutto perché Wind ha deciso anche di accontentare gli utenti con una seconda promozione: la Wind Smart 5 Star, che potrà essere attivata anche in questo caso solo da utenti provenienti da TIM o da operatori virtuali. L'offerta prevede per chi deciderà di attivarla la possibilità di ottenere 1000 minuti di chiamate verso tutti e 15GB sotto rete 4G di traffico dati al costo di 5 Euro ogni 4 settimane. Per il costo di attivazione si parla di 14 euro anche per questa nuova offerta che potranno divenire 24 euro in caso di portabilità anticipata ai 24 mesi.