Wind Tre ha il numero maggiore di SIM in Italia. TIM e Vodafone in lotta per il secondo posto

In Italia risultano attive ad oggi oltre 98.9 milioni di SIM e dunque linee mobile. Il trend è positivo e rispetto allo scorso trimestre i dati permettono di asserire una crescita delle attivazioni con Wind e Tre in testa alla classifica realizzata da AGCOM che vede anche una forte concorrenza per il secondo posto tra TIM e Vodafone. Interessante anche il risultato sulle attivazioni delle linee di operatori virtuali che al momento sono oltre 7.4 milioni con una crescita costante.

Lo scettro dunque va a Wind Tre che possiede ad oggi il maggior numero di SIM complessive con una quota addirittura del 32.1%. L'operatore è seguito a ruota da TIM con il 30.3%, in leggera crescita rispetto allo scorso trimestre (+0.3%) e a sua volta seguito da Vodafone che raggiunge il 30.2% con un aumento del +0.3%. Stando a questi dati i tre più importanti operatori in Italia si spartiscono addirittura più del 90% dell'intero mercato delle SIM e interessante sarà dunque vedere come il mercato reagirà all'arrivo di Iliad atteso nei prossimi mesi di inizio 2018.

Gli operatori mobili virtuali invece hanno totalizzato un numero di SIM pari al 7.4% sul totale del mercato italiano con PosteMobile leader tra gli MVNO che sì perde il 2% rispetto al precedente periodo ma che macina ancora oltre il 49.4% rispetto al totale degli operatori virtuali. Interessante la crescita di Fastweb Mobile con il 17.6% sulla quota di mercato degli MVNO mentre al terzo posto si posiziona Lycamobile con il 12.1%. Segue poi Coopvoce con l'11.1% in crescita rispetto al trimestre precedente mentre al tracollo ERG Mobile con il solo 2.2%. Tra gli operatori virtuali fanno capolino anche i nuovi gestori come Kena Mobile che insieme a Tiscali Mobile o anche a Noitel Mobile ed altri prendono il 7.7% della quota totale del mercato degli MVNO.

Analizzando poi i risultati per quanto concerne il cambio dei gestori da parte degli utenti ossia la famosa portabilità possiamo innanzitutto osservare come negli ultimi dodici mesi Wind Tre abbia perso 411.000 unità mentre TIM sia riuscita a guadagnarne addirittura 238.000. In perdita invece Vodafone a differenza degli MVNO che invece hanno guadagnato.