Wind Tre, imminente l'addio al roaming TIM. A dicembre prime aree con network unico

Nonostante WindTre sia ormai realtà da tempo le due società operano ancora oggi come realtà distinte per quanto riguarda le proposte consumer. Ma è probabile che nei piani ci sia una totale fusione delle due proposte commerciali, che avverrà in maniera progressiva e nel corso dei prossimi anni. Ma già nei prossimi mesi potremmo vedere alcuni cambiamenti importanti, come annunciato nella prima convention WindTre tenuta nel fine settimana.

A riportare le novità è il sito Mondo3, che sostiene che inizialmente WindTre sarà l'unica offerta per la clientela affari, ovvero l'unica soluzione "per chi lavora con la partita IVA e ha bisogno di soluzioni business". Le novità diventano più succulente per quanto riguarda il roaming: ad agosto l'operatore intende cessare definitivamente l'uso da parte di 3 Italia delle reti di TIM in favore di quelle di Wind, fenomeno già accennato attualmente ma che sarà "totale" dalla prossima estate.

3 Italia fa uso al momento delle reti TIM in 2G, mentre il nuovo roaming con le reti Wind sarà comprensivo anche delle reti 3G e 4G, il tutto a vantaggio della copertura del segnale. Entro dicembre la joint venture sperimenterà anche le prime aree con network unico in modo da ottimizzare le due diverse infrastrutture possedute nel nome di una "maggior copertura e capacità di rete". Saranno questi i primi segnali concreti della nascita vera e propria di WindTre.

All'interno della convention si è discusso anche del percorso commerciale che intraprenderanno le due realtà: Wind baserà la sua comunicazione sul claim "più vicini" puntando su trasparenza, semplicità e chiarezza; 3 Italia invece userà il motto "the future you want", puntando su trasparenza, tecnologia e fiducia. Dopo una lunga serie di indiscrezioni e un lungo iter, WindTre è diventata finalmente una realtà del nostro panorama delle telecomunicazioni.

È di fatto l'operatore più grande in termini numerici, tuttavia per i clienti le due realtà sono ancora di fatto separate, con listini e offerte differenti. È chiaro comunque che i vertici stanno lavorando a pieno regime sull'unificazione dei brand, che passerà prima per le aziende e poi per i cittadini privati. Il tutto cercando di prendere il meglio di entrambi i mondi e unendo le due reti nel tentativo di fornire una copertura paragonabile a quella degli attuali leader del mercato.