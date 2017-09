Java EE sbarca su GitHub, senza comunicati da Oracle

Oracle sembra aver pubblicato l'intero codice sorgente di Java EE (noto anche come Java Enterprise Edition) su GitHub, in una mossa che va a proseguire quel percorso di allontanamento dal progetto già preannunciata nelle scorse settimane.

L'azienda capitanata da Larry Ellison, infatti, ha intenzione di cedere il controllo di Java EE a una fondazione che ne possa proseguire lo sviluppo. Di fatto, Oracle cerca quindi di scaricare un prodotto che non vede più come importante o profittevole a un terzo che possa prendersene carico - una mossa in realtà positiva, che permetterà a Java EE di continuare il suo percorso anche senza Oracle.

In un periodo che sembra ricco di cambiamenti per la società di Redwood Shores, che pare aver cancellato qualunque piano riguardo SPARC e Solaris, questa mossa potrebbe in realtà essere positiva per la comunità che ruota attorno a Java EE, che potrebbe vedere un'evoluzione più rapida in seno a una nuova fondazione.

Non c'è ancora stato alcun annuncio ufficiale da parte di Oracle, né riguardo la pubblicazione dei sorgenti su GitHub, né riguardo l'individuazione di un partner che si prenda carico del progetto. Resterà quindi da vedere quale casa troverà Java EE in futuro.