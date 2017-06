TIM lancia la fibra 200 Mbps in oltre 1000 comuni italiani

TIM accelera con la diffusione della banda ultralarga in tutta Italia, annunciando il collegamento di oltre 1000 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale con la fibra da 200 Mbps. La nuova rete permetterà agli abbonati di navigare online a velocità di un massimo di 200 Mbps in download e fino a 20 Mbps in upload attraverso la tecnologia FTTCab (Fiber to the cabinet) che utilizza la fibra fino agli armadi in strada, e il rame fino ad uffici ed appartamenti.

L'upgrade tecnologico che consente di sfruttare al meglio le potenzialità dei collegamenti FTTCab potrà essere richiesto in maniera gratuita dagli utenti che hanno già attiva un'offerta fibra 100 Mbps e che sono attestati sugli armadi stradali già predisposti con la nuova tecnologia EVDSL. Se idoneo il cliente riceverà un modem compatibile con la nuova tecnologia. La notizia si collega agli annunci dello scorso gennaio, quando TIM annunciava i nuovi profili EVDSL.

L'iniziativa è stata resa possibile da un corposo investimento finanziario da parte di TIM per favorire la diffusione delle connessioni a banda ultra-larga sul territorio nazionale. Per i prossimi due anni l'operatore telefonico punta a investire circa 11 miliardi di euro in Italia, di cui quasi la metà (5 miliardi) dedicati esclusivamente allo sviluppo delle reti a banda ultralarga fissa e mobile. Purtroppo TIM non ha rilasciato l'elenco dei comuni adesso coperti dalla fibra 200 Mbps.

Ha dichiarato invece il numero dei comuni coperti per singola regione: ad esempio in Piemonte sono 62, in Veneto 97, in Lombardia 230, in Liguria 31, 27 in Friuli Venezia Giulia, 72 in Emilia Romagna, 108 in Sicilia (fra cui Giardini Naxos), 145 in Puglia, 138 in Campania, 131 in Calabria.

Conosciamo gli 8 comuni coperti in Trentino Alto Adige: Trento, Bolzano, Arco, Bressanone, Merano, Pergine Valsugana, Riva del Garda e Rovereto. E i 24 della Basilicata: Acerenza, Avigliano, Barile, Corleto Perticara, Genzano di Lucania, Grottole, Latronico, Lauria, Marsicovetere, Matera, Miglionico, Moliterno, Montalbano Jonico, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pietragalla, Pignola, Policoro, Pomarico, Potenza, Rapolla, Rionero in Vulture, Senise, Tito.