Wifi.italia.it: il nuovo progetto per la connessione gratis è per ora un flop

Il progetto è di quelli ambiziosi ma anche importanti se realmente portato a termine. Parliamo del Wifi.italia.it lanciato qualche giorno fa dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), dal ministero dei Beni Culturali e del Turismo (Mibact) che ha come obiettivo quello di promuovere il Wi-Fi gratuito nelle città italiane permettendo a tutti i cittadini di navigare liberamente e senza costi.

Sulla carta un sistema davvero interessante che può essere utilizzato in modo semplice ed intuitivo grazie al download di un'applicazione per iOS ed Android e al collegamento con hotspot in giro per le città italiane. Il lancio del servizio però non sembra essere stato molto soddisfacente con solo cinque comuni aderenti quali Roma, Milano, Prato, Firenze e Trento che dunque risultano decisamente pochi rispetto al totale e soprattutto alle previsioni.

Questa però non è l'unica questione che rende ancora poco utilizzabile il servizio. In effetti anche l'applicazione, nelle città e nelle regioni in cui è previsto, non funziona poi così bene. Difficile trovare un punto di aggancio della rete e dei router per le connessioni come anche basso il raggio di funzionamento delle connessioni che se non vicine non permettono di connettersi e dunque funzionare. Oltretutto i punti previsti per la connessione libera sono al momento decisamente pochi ed è palese che la mancanza degli hotspot non possa permettere agli utenti connessioni in ogni luogo come invece era nei piani del progetto.

Dalle prime prove effettuate sul campo si scopre come i punti di connessione consentano un raggio di azione decisamente corto e che gli utenti abbiano la necessità di trovarsi nelle vicinanze dell'hotspot per riuscire a navigare ad una velocità almeno decente. Parlando poi della velocità di navigazione si scopre come la stessa sia ancora decisamente bassa e che se la mole di traffico presente sullo stesso hotspot aumenta il sistema facilmente tende ad andare in stallo. E' chiaro sono tutte problematiche che verranno piano piano risolte nel corso dei prossimi mesi ma è un peccato forse aver già rilasciato in via del tutto ufficiale il sistema quando ancora forse era necessario un periodo di test.

Oltretutto gli utenti lamentano difficoltà anche nel registrarsi al sistema una volta scaricata l'applicazione. In questo caso, infatti, dalle recensioni sui negozi virtuali di Apple e Google si leggono commenti di utenti che vengono rimbalzati in fase di registrazione non permettendo dunque nemmeno di accedere al sistema. Problemi di gioventù, è palese, ma di certo non possiamo che riportare la realtà di un sistema che sulla carta potrebbe realmente avere potenzialità elevate ma che poi sulla realtà sembra ancora lontano dal funzionare come dovrebbe. Oltretutto ricordiamoci che l'Italia è una sola, dal Nord al Sud, e che proprio la parte meridionale della penisola al momento è stata lasciata completamente sguarnita di hotspot. Peccato.