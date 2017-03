Genya, due nuove funzionalità in arrivo nel 2017

La trasformazione digitale non rappresenta soltanto un aiuto al professionista nel suo lavoro. Il mercato ICT per gli studi professionali è essenzialmente focalizzato sul tema dell'efficienza operativa: come riuscire, cioè, a fare meglio ciò che il commercialista deve fare. La visione di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia è molto più ampia: con la trasformazione digitale cambia anche la figura del commercialista e del professionista.

La trasformazione digitale permette al professionista di diventare consulente

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia, è profondamente convinto. “Il cambiamento in atto è in senso digitale. Il professionista si smarcherà grazie all’ICT da tutto ciò che è operatività sugli adempimenti, poco soddisfacente e molto time consuming. Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia intende supportare i professionisti con una value proposition focalizzata su due elementi: l’efficienza operativa nella gestione degli adempimenti e il valore che lo studio può dare ai suoi assistiti.”

La proposta è Genya, un software che sposta fortemente il focus sul tema del valore. Genya nasce dalla capacità degli sviluppatori della software factory di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia di vedere oltre, di ingegnerizzare un prodotto digitale che non solo risolve il problema odierno ma consente la riorganizzazione delle attività del domani, con un cambiamento dei paradigmi professionali. Nello sviluppo del progetto Genya sono stati tenuti in considerazione 5 concetti: integrazione, analisi, previsione, riduzione dei tempi, mobilità.

Il professionista può oggi davvero trasformare il proprio profilo grazie alla digitalizzazione e all’accessibilità dell’intelligenza operativa nel cloud. L’intelligenza del progetto Genya mira alla trasformazione del professionista degli anni duemila in un consulente più libero, più organizzato, più concentrato sulle problematiche dei suoi clienti e non più solo sugli adempimenti. Dunque più produttività, più velocità nel comunicare, più valore nelle consulenze ai clienti.

Dopo Bilancio, arriveranno nel 2017 i pacchetti Dichiarativi e Contabilità

Bilancio, la prima suite di Genya rilasciata a novembre, consente ad esempio la gestione di tutta la pratica integrando strumenti di business intelligence e collaborazione per fornire in modo semplice il massimo del valore e del servizio. Non soltanto per i professionisti ma anche per le aziende che predispongono la pratica del bilancio al loro interno.

In modo semplice e innovativo Genya Bilancio di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia consente la possibilità di caricare i dati sia dalla situazione contabile che dal bilancio riclassificato, di accedere ai KPI automaticamente, perché forniti nel normale svolgimento delle attività, di creare fascicoli simulati per il calcolo del bilancio e delle imposte, con la possibilità di renderli poi definitivi, di redigere la nota integrativa e gli altri documenti di bilancio in modo guidato attraverso l’utilizzo di modelli e formulari preimpostati e personalizzabili.

La suite Genya completa si comporrà di altri due moduli principali che rappresentano i processi fondamentali dello studio del commercialista: Genya Dichiarativi e Genya Contabilità, il cui rilascio è previsto tra la primavera e l’autunno 2017.